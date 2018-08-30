МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Часть рейсов "Аэрофлота" будет передана дочерней авиакомпании "Россия", которая будет совершать все рейсы в Магадан и Южно-Сахалинск, при этом объём билетов по "плоским тарифам" будет увеличен, сообщила вице-спикер Госдумы от "Единой России" Ирина Яровая по итогам встречи с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

Ранее Яровая попросила гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева предоставить сведения об объемах и регулярности перелетов на Дальний Восток в 2018–2019 годах, сохранении "плоских" тарифов и в целом стоимости перелетов. Кроме запроса, направленного ранее, Яровая также провела дополнительное личное обсуждение перспектив пассажирских авиаперевозок для жителей Дальнего Востока с главой "Аэрофлота".

"Жители Дальнего Востока сохранят преимущества и преференции, которые дает им "плоский" тариф, более того, объем билетов по "плоским" тарифам будет увеличен, а значит, появятся дополнительные места по доступным ценам. При этом часть рейсов действительно будет передана от "Аэрофлота" дочерней авиакомпании "Россия", — приводит слова Яровой пресс-служба политика.

Вице-спикер также сообщила, что "Аэрофлот", наряду с перелетами авиакомпанией "Россия", продолжит совершать ежедневные рейсы в Петропавловск-Камчатский, а также частично сохранит рейсы в Хабаровск и Владивосток. Кроме того, планируется, что "Россия" будет совершать все рейсы в Магадан и Южно-Сахалинск.

Она также добавила, что предметом обсуждения с Савельевым были конкретные вопросы безопасности, комфорта, качества и объёма авиаперевозок. В результате, по словам политика, ей была представлена подробная информация с раскрытием детализации качества авиапарка "России".

"В программе "плоских" тарифов для ДФО участвуют Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Магадан, Владивосток, Южно-Сахалинск. Цена на рейсы "Аэрофлота" по маршруту Москва – пункты ДФО составляет 25 000 рублей (туда-обратно), в одну сторону – 15 000 рублей. Размер тарифа на рейсах авиакомпании "Россия" дешевле – он установлен на уровне 22 000 рублей "туда-обратно" и 13 200 в одну сторону (включая все таксы и сборы)", — уточнила Яровая.

По её словам, главной причиной перевода дальневосточных рейсов дочерней компании является намерение сохранить и увеличить объём перевозок по самому экономичному и выгодному для граждан тарифу – "плоскому".

"Общее количество билетов, реализуемых по "плоским" тарифам на всех дальневосточных направлениях будет увеличено. Для Петропавловска-Камчатского на 10%, для Хабаровска на 12%, для Владивостока на 12%, для Магадана на 8%, для Южно-Сахалинска на 14%", — добавила парламентарий.

Программа "плоских" тарифов — это единые тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения билета. Воспользоваться "плоскими" тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания.

Программа осуществляется "Аэрофлотом" с 2015 года. Сейчас "плоские" тарифы действуют на рейсах "Аэрофлота" из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград и в обратном направлении. С 2018 года к программе присоединилась "Россия".