МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Де-юре закрывается неработающий железнодорожный пассажирский пункт пропуска через государственную границу РФ Москва-Киевская, следует из распоряжения кабмина РФ.

Правительство РФ в июне текущего года опубликовало документ о закрытии с 1 сентября 2018 года железнодорожный пассажирский пункт пропуска через государственную границу РФ Москва-Киевская.

"Закрыть с 1 сентября 2018 года железнодорожный пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ Москва-Киевская в пределах железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Киевская", — говорилось в распоряжении кабмина, датированном 20 июня текущего года.

ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ ПУНКТА

В пресс-службе Минтранса РФ РИА Новости поясняли, что по информации государственных контрольных органов, РЖД и "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании), пассажирское сообщение Москва-Киев-Москва через данный пункт пропуска в связи с резко снизившимся пассажиропотоком отменено.

Там добавляли, что пограничный, таможенный и иные виды госконтроля в пункте пропуска не осуществляются, пункт пропуска не функционирует. Госконтроль пассажирских поездов осуществляется в железнодорожный пункт пропуска Суземка (Брянская область). По словам собеседника агентства, с учетом прогнозов, возобновление функционирования железнодорожного пункта пропуска Москва-Киевская в ближайшее время не планируется.

В условиях сохраняющегося в 2018 году ограниченного финансирования расходов на содержание пунктов пропуска, полученная экономия средств федерального бюджета позволит их перераспределить на содержание (эксплуатацию) других пунктов пропуска, резюмировали в министерстве.

НЕ ЕЗДЯТ ПОЕЗДА

Между РФ и Украиной в данный момент нет прямых поездов российского формирования. ФПК после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах. В конце того же года они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока.

По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва-Кишинёв-Москва с остановкой. Остальные поезда, соединяющие РФ и Украину, принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям стран СНГ.