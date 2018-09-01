МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Шесть человек пострадали при возгорании Boeing 737 компании Utair после посадки в Сочи, эвакуированы 160 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"При посадке в аэропорту Сочи Boeing737, прибывший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. По предварительным данным, пострадали шесть человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 160 человек были экстренно эвакуированы с борта воздушного судна. По его словам, к настоящему моменту пожар на самолете потушен.

По предварительным данным, самолет принадлежит компании Utair.