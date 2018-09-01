МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Boeing 737 авиакомпании Utair после посадки в Сочи скатился в русло реки, в результате разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя, сообщается на сайте компании.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредил крылом ограждение и загорелся. Все 166 пассажиров и членов экипажа были эвакуированы.

"Самолет Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, следующий рейсом UT579 Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя", — говорится в сообщении.