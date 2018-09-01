МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Следователи завели уголовное дело в связи с аварийной посадкой Boeing в Сочи, сообщается на сайте южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи при посадке самолет Boeing 737-800 следующий рейсом Москва — Сочи после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. По данным авиакомпании Utair, на борту судна находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. Среди них жертв нет.

"Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолета "Боинг 738", выполнявшего рейс ют 579 "Внуково-Сочи" по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 1 сентября 2018 года в 02.50 в аэропорту "Сочи" при посадке самолета "Боинг 738" авиакомпании Utair, выполнявшего рейс ют 579 "Внуково-Сочи", он выкатился за пределы посадочной полосы. У самолета загорелись оба крыла, из-за чего пострадали несколько пассажиров, в том числе несовершеннолетние. Количество пострадавших уточняется.