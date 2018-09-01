СОЧИ, 1 сен /ПРАЙМ/. Состояние здоровья экипажа самолета Boeing авиакомпании "ЮТэйр", который загорелся в аэропорту Сочи, удовлетворительное, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800, следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. По данным авиакомпании "ЮТэйр", на борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, среди них жертв нет – от сердечного приступа на месте происшествия скончался один из сотрудников аэропорта. Возбуждено уголовное дело.

"Пассажиры аварийного борта доставлены в гостиницу", — рассказал Дитрих, находящийся на месте аварии. По его словам, для пассажиров организовано горячее питание.

"Состояние здоровья двоих пилотов и четырех человек кабинного экипажа удовлетворительное", — отметил он. Министр также сообщил, что в больницу отправлены семеро пострадавших — пятеро взрослых и двое детей. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте — в основном речь идет о ссадинах и ушибах.

В настоящий момент ведется выгрузка багажа с борта воздушного судна. Наземные службы готовят багаж к выдаче. Пассажирам, которые решили сдать обратные билеты, будет предоставлена возможность уехать поездом в выбранные ими даты, отметил Дитрих.