СОЧИ, 1 сен /ПРАЙМ/. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих проводит совещание в Сочи в связи с аварийной посадкой самолета Boeing.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800, следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. По данным авиакомпании "ЮТэйр", на борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, среди них жертв нет – от сердечного приступа на месте происшествия скончался один из сотрудников аэропорта. Возбуждено уголовное дело.

В 8.00 началось совещание оперативного штаба по ликвидации последствий аварии.

"Руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян скончался на месте аварии Boeing 737-800", — сообщил Дитрих.

По словам министра, Бегиян первым прибыл на место аварии, помогал проводить эвакуацию пассажиров, координировал работу служб аэропорта. У него не выдержало сердце.

Пассажиры аварийного борта доставлены в гостиницу, рассказал Дитрих. Для них организовано горячее питание. Состояние здоровья двоих пилотов и четырех человек кабинного экипажа удовлетворительное. Министр сообщил, что в больницу отправлены семеро пострадавших — пятеро взрослых и двое детей. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте. В основном речь идет о ссадинах и ушибах.