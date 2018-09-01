СОЧИ, 1 сен /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин предложил РЖД использовать в своей работе разработки воспитанников детского образовательного центра "Сириус".

Во время посещения нового Инновационного научно-технологического центра на базе "Сириуса" глава государства ознакомился с работой лаборатории "Искусственный интеллект и информационные технологии", где школьники представили сервисную модель построения взаимодействия и управления сотрудниками на предприятиях железнодорожного транспорта.

Как рассказал глава РЖД Олег Белозеров, сейчас железнодорожники в "Сириусе" совместно с воспитанниками центра также занимаются развитием кластера прорывных технологий на железной дороге, включая применение искусственного интеллекта.

По словам руководителя компании, школьники уже сделали ряд интересных предложений, которые могут быть внедрены в будущем.

"Вы знаете, что можно использовать безусловно возможности "Сириуса" для решения производственных задач, связанных с оптимизацией движения товаров и грузов. И в этом смысле можно сразу же получать конкурентное преимущество", — обратился Путин к главе РЖД.

"Можно формулировать им задачу, а они посчитают", — предложил он.