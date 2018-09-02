Добавлен бэкграунд (последние три абзаца).

МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Автоконцерн Volkswagen мог допустить манипуляции с данными о выхлопах не только дизельных, но и бензиновых двигателей Volkswagen, Audi и Porsche, пишет издание Bild am Sonntag со ссылкой на материалы мюнхенской прокуратуры по соответствующему расследованию.

Согласно материалам, в ноябре 2015 года эксперты Volkswagen сообщили, что автоматические коробки передач в Volkswagen, Audi и Porsche имели программы управления, которые могли повлиять на показатели выхлопов. По словам этих свидетелей, таким образом производитель мог манипулировать данными о выбросах CO2 и о расходе топлива.

Сообщается, что во внутренней презентации компании от февраля 2016 года содержатся данные о том, как можно активировать программу управления автоматической коробкой во время проверки, чтобы сократить выбросы.

Представитель Volkswagen сообщил Bild, что компания не дает комментариев по существу текущего расследования, но в прошедшие месяцы интенсивно обсуждала с Федеральным автотранспортным ведомством тему коробки передач.

Представитель ведомства заявил, по материалам прокуратуры, что они изучают эту спорную функцию бензиновых моторов.

Концерн Volkswagen в США ранее обвинили в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В январе 2017 года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в 4,3 миллиарда долларов в рамках "дизельного скандала". Расследование в отношении Volkswagen также начали профильные ведомства в ряде стран Европы и Азии. По данным концерна, в мире около 11 миллионов машин с подобными дефектами, в том числе 8 миллионов в Евросоюзе, из которых 2,8 миллиона — в Германии.

Российский Минпромторг сообщал, что российское подразделение Volkswagen "Фольксваген Груп Рус" отзовет в России 2,9% авто из 1,5 миллионов проданных машин в рамках профилактики программного обеспечения дизельных двигателей, которая может оказать влияние на их экологические показатели.

В 2017 году министерство транспорта Германии объявило, что в дизельных автомобилях Porsche также было обнаружено незаконное программное обеспечение, скрывающее реальные показания выбросов. В связи с этим компанию обязали отозвать 22 тысячи автомобилей модели Cayenne с трехлитровым дизельным двигателем.