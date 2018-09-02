БАРНАУЛ, 2 сен /ПРАЙМ/. Сильный туман в воскресенье утром повлиял на работу международного аэропорта Барнаула имени Германа Титова, пять пассажирских самолетов ушли на запасной аэродром в Новосибирск, сообщили РИА Новости в справочной аэровокзала.

"Два рейса из Москвы еще утром из-за густого тумана не смогли у нас приземлиться и ушли на запасной аэропорт в Новосибирск. Также туда улетели рейсы из Казани, Симферополя и Вьетнама", — сказал собеседник агентства.

По его словам, обратные вылеты в Москву, соответственно, тоже задерживаются.