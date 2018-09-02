БАРНАУЛ, 2 сен /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Барнаула имени Германа Титова спустя четыре часа возобновил свою работу и уже принял рейсы, задержанные ранее из-за тумана, сообщили РИА Новости в справочной аэровокзала.

"Воздушная гавань приняла самолеты из Москвы, Симферополя, Вьетнама, Казани, ранее все эти рейсы были отправлены на запасной аэродром Новосибирска", — сказал собеседник агентства.

По его словам, вылет рейсов из Барнаула по направлениям Москва, Казань, Симферополь, начнут вылетать с 13.00 по местному времени (9.00 мск).