МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Правительство России выделило почти миллиарда рублей шести регионам на развитие автомобильных дорог, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Федеральным законом от 3 июля 2018 года №193-ФЗ предусмотрено дополнительное предоставление в 2018 году из федерального бюджета трансфертов субъектам Федерации в объёме 2,971 миллиарда рублей на финансирование дорожной деятельности", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается, в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" средства распределены шести субъектам РФ на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на завершение строительства обхода города Калуги.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства 30 августа.