МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Глава российского правительства Дмитрий Медведев и председатель Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, который впервые прибыл с визитом в Россию, на переговорах в субботу обсудят взаимодействие двух стран в различных сферах и ход реализации крупных совместных проектов.

Диас-Канель с 1 по 3 ноября находится в России с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Накануне, 2 ноября, он встретился с российским лидером, а также спикерами обеих палат парламента – председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. На субботу запланированы переговоры с председателем правительства РФ.

Как сообщала ранее пресс-служба кабинета министров, на субботней встрече глава кубинского Госсовета и российский премьер обсудят реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, транспорта и в других областях. Также стороны затронут актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран.

Ожидается, что в ходе визита Диаса-Канеля будет заключен и ряд контрактов, ранее их подписание анонсировал российский вице-премьер Юрий Борисов, посетивший Кубу на днях. По его словам, кубинская сторона заинтересована в крупных инфраструктурных контрактах, в частности в модернизации железных дорог.

Российский кабмин ранее одобрил проект соглашения о сотрудничестве России и Кубы в восстановлении железнодорожной инфраструктуры республики, соответствующее распоряжение, подписанное Медведевым, в минувший вторник было размещено на сайте правительства. Контракт на реализацию этого проекта планируют подписать ООО "РЖД Интернешнл" и "Железные дороги Кубы".