МОСКВА, 3 ноя /ПРАЙМ/. Почти 20 человек пострадали в ДТП с участием поезда и грузовика в Краснодарском крае, сообщается в субботу на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

"Сегодня в 4 часа 10 минут на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Минск-Адлер… 15 пассажиров поезда обратились за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в результате столкновения пострадали машинист и помощник машиниста, водитель автомобиля доставлен в больницу.

Как сообщается, ожидается задержка пассажирских поездов №103 сообщением Адлер-Москва и №335 сообщением Екатеринбург-Новороссийск. Поезда курсируют по соседнему пути.