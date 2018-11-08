МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Аэропорт в Саранске прошел правительственную комиссию, и после установки оборудования, через три месяца сможет принимать международные рейсы, сообщил РИА Новости глава Мордовии Владимир Волков.

На период чемпионата мира по футболу-2018 аэропорт в Саранске имел временный статус международного.

"Уже все, уже делаем. Была комиссия правительственная, она приняла решение присвоить звание нашему аэропорту, не временный, а постоянный статус (международного аэропорта — ред). Сейчас уже выстраиваются цепочки с соответствующими органами, мы выстраиваем оборудование, чтобы запустить. Я думаю, что через два-три месяца мы будем готовы летать за рубеж, — сказал Волков.

По его словам, после чемпионата мира чувствуется наплыв туристов.

"Больше, конечно, это наш внутренний туризм. На чемпионате мира было много иностранных туристов, сразу после их было много. Сейчас иностранцев меньше, но зато возрос трафик нашего туризма из наших городов", — сказал глава региона.