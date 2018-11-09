МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Росавиация опровергает информацию авиакомпании "Победа" о неисправности оборудования в аэропорту Калининграда и заявляет, что лоукостер вводит пассажиров и средства массовой информации в заблуждение, заведомо предоставляя недостоверные данные. Такой комментарии дали РИА Новости в ведомстве.

В районе калининградского аэропорта "Храброво" в четверг и пятницу сильный туман с видимостью до 100-150 метров. Представитель "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") сообщил РИА Новости, что авиакомпания была вынуждена отменить часть рейсов в Калининград и из него в четверг и пятницу из-за технических неисправностей в воздушной гавани ("Храброво").

"Аэропорт Калининграда сертифицирован по I категории метеоминимумов ИКАО, позволяющей осуществлять посадку воздушных судов при дальности видимости на взлетно-посадочной полосе не менее 550 метров (или метеорологической дальности видимости не менее 800 метров) и высоте принятия решения не менее 60 метров. Информацией о метеоминимуме по I категории располагают все авиакомпании, планирующие и выполняющие полёты в Калининград. Она опубликована во аэронавигационных сборниках", — сообщили в Росавиации в пятницу.

"Росавиация отмечает, что радиотехническое оборудование аэродрома работало и работает исправно, системы точного захода на посадку в "Храброво" не отказывали и не прекращали свою работу. Авиакомпания "Победа" вводит пассажиров и средства массовой информации в заблуждение, заведомо предоставляя недостоверные данные о работе аэродромного оборудования", — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что II категория метеоминимумов ИКАО будет присвоена аэродрому в 2019 году после установки соответствующего оборудования — локатора обзора лётного поля или многопозиционной системы наблюдения. При II категории допускается посадка при видимости на ВПП не менее 300 метров и высоте принятия решения не менее 30 метров.

При этом туман, который стоит сейчас в Калининграде, не позволяет выполнять посадку даже в аэропортах, имеющих II категорию ИКАО.

"Руководству авиакомпании "Победа" рекомендуется сосредоточить дополнительные усилия на обеспечении пассажиров задерживающихся рейсом в полном соответствии с требованиями федеральных авиационных правил и предоставить полный комплекс дополнительных услуг авиапассажирам задерживающихся рейсов авиакомпании по неблагоприятным метеоусловиям", — заключили в Росавиации.