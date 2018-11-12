МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Сервис поиска попутчиков для совместного использования автомобиля (райдшеринг) BlaBlaCar сделал предложение о покупке одному из крупнейших автобусных операторов Франции Ouibus, который принадлежит государственной компании SNCF, управляющей железными дорогами страны, говорится в сообщении BlaBlaCar.

"Сделка позволит BlaBlaCar впервые выйти за рамки своей основной сферы деятельности – карпулинга. Объединение предложений водителей-попутчиков и автобусных маршрутов на одной платформе позволит BlaBlaCar стать глобальным маркетплейсом для совершения междугородних поездок", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что покупка позволит BlaBlaCar начать переговоры о партнерстве с другими локальными автобусными партнерами и операторами Европы. "Объединение на одной платформе предложений от водителей, которые совершают карпулинговые поездки, и от автобусных операторов, привлечет на платформу дополнительную аудиторию пассажиров, что в конечном итоге будет удобно всем пользователям платформы BlaBlaCar", — говорится в сообщении.

Кроме того, BlaBlaCar привлек 101 миллион евро инвестиций от компании SNCF и ранее инвестировавших в компанию фондов. "SNCF и BlaBlaCar будут совместно работать над созданием во Франции взаимодополняющего транспортного решения, объединяющего поездки с попутчиками, автобусный и железнодорожный транспорт", — говорится в сообщении.

Ouibus был основан три года назад. За это время сеть регулярных маршрутов компании связала 300 крупных городов Франции и других стран Европы. Было перевезено более 12 миллионов пассажиров.