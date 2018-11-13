МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Москва обогнала Берлин по относительному количеству каршеринговых автомобилей: в столице на одну тысячу жителей приходится около 1,04 каршеринговых авто, в то время как в Берлине этот показатель сегодня составляет 0,8, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Ярослав Федосеев.

"Москва остается самым быстрорастущим рынком: с 2016 года количество автомобилей в системе краткосрочной аренды увеличилось в пять раз. Менее чем за два года она обогнала Берлин, скоро обойдет Милан (это 1,16 автомобиля на тысячу жителей) и далее будет стремиться к лидерам. Согласно исследованию рабочей группы "Автонет", в 2018 году в столице на одну тысячу жителей приходится около 1,04 каршеринговых авто, в то время как в Берлине этот показатель сегодня составляет 0,8", — сказал эксперт.

По данным компании JP Morgan на сентябрь 2018 года, которые приводит Федосеев, мировыми лидерами по количеству каршеринговых автомобилей являются Торонто, Мадрид, Штутгарт и Нью-Йорк. В этих городах на одну тысячу человек приходится около 2 авто.

В рамках предстоящего форума Urban Mobility Forum, который пройдет 30 ноября, рабочая группа "Автонет" опросила экспертов рынка и владельцев компаний. По их оценкам, один автомобиль в системе краткосрочной аренды может заменить 10-15 личных авто. 60% пользователей каршеринга имеют свои транспортные средства, однако после трех лет использования сервиса треть из них отказывается от персонального автомобиля.

Одним из плюсов каршеринга является экономия на парковке: если для личного транспорта годовой абонемент в городе стоит 300 тысяч рублей, то в "системе аренды" — это около 20 тысяч рублей, отмечает Федосеев.

По состоянию на август 2018 года, в столичной системе каршеринга было задействовано 10,5 тысячи машин. Краткосрочную аренду транспортных средств в Москве предлагают 16 операторов, и 94% всего рынка приходится на "Делимобиль" (также Anytime), Belka car, YouDrive и "Яндекс Drive". При этом, согласно прогнозам PwC, к концу декабря 2018 года общее число автомобилей, задействованных в каршеринге Москвы, достигнет 16 тысяч, а к 2025 году — 30 тысяч.