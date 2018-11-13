МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Строители первого этапа Багаевского гидроузла в Ростовской области при очистке территории объекта обнаружили в левом рукаве Дона фрагменты затопленных судов, среди них бронекатер, подорванный в 1942 году, сообщил Росморречфлот.

Находку обсудили в рамках выездного рабочего совещания по реализации проекта с участием замруководителя Росморречфлота Виктора Вовка.

"Особое внимание… уделили проблемным вопросам строительства… останки затонувших судов времен Великой Отечественной войны, большое количество взрывоопасных предметов на территории строительства…. По сведениям донских поисковиков, среди них есть фрагменты бронекатера… Азовской военной флотилии, подорванного и затопленного экипажем в июле 1942 года в период наступления вермахта", — говорится в сообщении.

Крупногабаритные фрагменты извлекут со дна по специальной технологии с соблюдением необходимых мер безопасности в связи с возможным наличием внутри частей корпуса и рядом с ним взрывоопасных предметов, уточняет ведомство.

"По итогам совещания обсуждены возможные мероприятия по минимизации рисков, влияющих на сроки реализации проекта…. Решается вопрос о передаче фрагментов бронекатера после завершения их подъема министерству обороны для возможной музеефикации", — заключил Росморречфлот.

Строительство Багаевского гидроузла стартовало в апреле текущего года. Он призван решить проблему маловодности Дона. Ранее Росморречфлот сообщал, что конкурс на строительство второго этапа Багаевского гидроузла могут объявить до конца года. Общая стоимость проекта составляет около 23 миллиардов рублей.