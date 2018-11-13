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МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Чистая прибыль московского аэропорта "Домодедово" (группа DME Limited) по МСФО в первом полугодии упала в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 884 миллиона рублей, следует из отчета компании.

Выручка при этом увеличилась на 7,8%, до уровня в 19,8 миллиарда рублей, EBITDA — на 4,4%, достигнув 6,355 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 32%, снизившись на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Долгосрочные обязательства компании выросли в 1,4 раза, до уровня в 59,4 миллиарда рублей, краткосрочные — в 2,7 раза, составив 37,2 миллиарда рублей.

"Курс рубля по отношению к доллару на конец отчетного периода снизился на 9% по сравнению с концом 2017 года. В результате в отчетном периоде группа зафиксировала отрицательные курсовые разницы в размере 2,626 миллиарда рублей, что послужило основной причиной снижения чистой прибыли", — пояснили РИА Новости в пресс-службе "Домодедово".

Аэропорт "Домодедово" — одна из крупнейших воздушных гаваней России. В 2017 году аэропорт обслужил 30,6 миллиона человек. Маршрутная сеть аэропорта включает в себя 66 уникальных направлений.