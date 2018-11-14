МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. "Группа ГАЗ" (входит через "Русские машины" в "Базэл" Олега Дерипаски) из-за наложенных на нее санкций отказалась раскрывать ежеквартальный отчет, следует из сообщения компании.

"ПАО "ГАЗ" информирует, что на основании … постановления правительства №37 "Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями федерального закона "О рынке ценных бумаг", не осуществляет раскрытие информации на рынке ценных бумаг, подлежащей обязательному раскрытию,… в форме и виде: ежеквартального отчета ПАО "ГАЗ" за 3 квартал 2018 года", — сообщает компания.

Указанным постановление компаниям, попавшими под санкции, правительство разрешило не раскрывать корпоративную информацию.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями. Затем эти сроки неоднократно продлялись.

Минфин США 9 ноября снова продлил сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами "Русала", En+ и группы "ГАЗ", а также контрактов с этими компаниями — до 7 января следующего года.