МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Чистая прибыль "Трансфин-М" по РСБУ в январе-сентябре выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 24,6%, до уровня в 38,4 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась в 1,4 раза, составив 17,1 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 16,9 миллиарда рублей, увеличившись также в 1,4 раза.

Себестоимость продаж выросла на 13,2% и составила 21,3 миллиарда рублей. Текущий налог на прибыль увеличился в 1,6 раза, составив 843,7 миллиона рублей.

Активы с начала года выросли на 0,6%, до уровня в 153,5 миллиарда рублей, долгосрочные обязательства — сократились на 15,7%, до 92,4 миллиарда рублей.

"Трансфин-М" — одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Учреждена в 2005 году НПФ "Благосостояние", одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов.