МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Чистый убыток "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) в январе-сентябре упал в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 733,6 миллиона рублей, следует из отчета этого производителя самолетов Sukhoi Superjet 100

Выручка компании выросла в 1,7 раза, до уровня в 27,4 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась в 2,3 раза, составив 5 миллиардов рублей. Прибыль от продаж составила 3,6 миллиарда рублей, увеличившись в 2,7 раза.

Себестоимость продаж выросла в 1,6 раза и составила 22,5 миллиарда рублей. Коммерческие расходы увеличились в 2,2 раза, до уровня в 442,6 миллиона рублей. Управленческие расходы составили 949,2 миллиона рублей, увеличившись в 1,6 раза.

Активы с начала года выросли на 1,1%, до уровня в 153,3 миллиарда рублей, долгосрочные обязательства — в 2,7 раза, до 33,4 миллиарда рублей.

ГСС (входят в "Сухой", структуру ОАК) — разработчик и производитель самолета Sukhoi Superjet 100. Компания создана в 2000 году, на 100% принадлежит авиационной холдинговой компании "Сухой".