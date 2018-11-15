МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Беспилотные автомобили Tesla уже через год смогут сами приезжать к двери дома покупателя, написал в своем Twitter основатель и глава компании Tesla Илон Маск.

"Скорее всего, технически они смогут это делать уже через год. Дальше все будет зависеть от регуляторов", — ответил Маск на вопрос, когда беспилотные автомобили Tesla смогут сами приезжать к двери покупателя.

Глава компании на своей странице также сообщил о том, что Tesla приобрела дополнительные грузовые мощности, чтобы обеспечить быструю доставку уже существующих электромобилей Model 3. В частности, компания будет использовать специализированные суда-ролкеры для транспортировки автомобилей в Европу и Азию в первом квартале следующего года.

Маск также подтвердил, что первые поставки Model 3 в Китай могут состояться уже в марте, но точно не позднее апреля. Он также отметил, что американским покупателям, оформившим заявку до 30 ноября, автомобиль будет доставлен до конца года.

Tesla Model 3 — электрический пятиместный седан, модель была представлена 31 марта 2016 года. Tesla Model 3 разрабатывается на новой платформе, которая отличается от тех, что используются в Tesla Model S и Tesla Model X. Tesla Model 3 стала первой моделью компании, ориентированной на массовый рынок.

Обновленная версия полноприводной Tesla Model 3 разгоняется до 100 километров в час за 4,5 секунды. Запас хода составляет — 520 километров, максимальная скорость — 230 километров в час. Стоимость этой версии — плюс 5 тысяч долларов к базовой цене модели в 35 тысяч долларов.