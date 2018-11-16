ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею временно разрешить ввоз на Дальний Восток праворульных иномарок без установки системы "Эра-ГЛОНАСС".

Премьер РФ в пятницу встретился с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко и полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым в аэропорту Владивостока. Трутнев отметил, что система "Эра-ГЛОНАСС" на праворульных автомобилях на Дальнем Востоке не выполняет свою задачу.

"Использование автомобилей с правым рулем имеет широкое распространение. Я не могу не согласиться с тем, что чтобы эта система работала так, как запланировано, нужно, чтобы она была интегрирована в мозги автомобиля – вся электроника подчинялась работе этого оборудования. Сделать это можно по нормальному только в условиях заводских…, эта проблема есть. Не очень понятно тогда, за что люди платят – я имею в виду установку, если эффект не достигается. Нужно проанализировать и в целом подумать о подготовке временного ввоза такого рода автомобилей", — сказал Медведев.

По его словам, нужно посмотреть на то, как процессы пойдут в Приморье и на территории других регионов ДФО, где использование подобных автомобилей получило достаточно широкое распространение. "Пусть временный порядок будет подготовлен. Посмотрим, как будет работать, дальше определимся. Я поручение по вашему обращению дам, потом в Москве окончательно будем решать", — сказал Медведев.

Ранее врио губернатора края Олег Кожемяко сообщил, что после 1 июля 2019 года постановка на учет привезенных из-за рубежа автомобилей станет невозможной, так как пока порядок действий в этом случае не прописан. Замглавы Минпромторга Александр Морозов сообщал, что министерство подготовит предложения об изменении в техрегламент, которые позволят жителям Приморья не устанавливать системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на праворульные иномарки, ввозимые из-за рубежа для собственного пользования.

С начала этого года все продаваемые в России автомобили оснащаются системой "ЭРА-ГЛОНАСС", которая позволяет отследить положение автомобиля и в случае необходимости срочно направить к нему помощь.