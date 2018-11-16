ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя /ПРАЙМ/. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко ожидает, что временный порядок ввоза на Дальний Восток иномарок без системы "ЭРА-ГЛОНАСС" заработает уже в ближайшие дни.

В пятницу на встрече с Кожемяко премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею временно разрешить ввоз на Дальний Восток праворульных иномарок без установки системы "Эра-ГЛОНАСС".

"Медведев принял положительное решение … об отмене этой системы по временному фактору. Думаю, что в ближайшие дни порядок будет изменен, и гражданам будет предоставлено право самим выбирать необходимость установки того прибора или оставаться в прежней модели. По большому счету она не синхронизирована с системой безопасности, не отвечает тем требованиям, которые сегодня устанавливаются в автомобилях стационарных. Исходя из этого, премьер-министр принял решение, чтобы согласиться с этими предложениями, и в ближайшие дни, я думаю, что порядок будет изменен", — сказал Кожемяко журналистам по итогам совещания.

С начала этого года все продаваемые в России автомобили оснащаются системой "ЭРА-ГЛОНАСС", которая позволяет отследить положение автомобиля и в случае необходимости срочно направить к нему помощь. Кожемяко ранее сообщал, что после 1 июля 2019 года постановка на учет в РФ привезенных из-за рубежа машин станет невозможной, так как пока порядок действий в этом случае не прописан, сейчас же приморцы вынуждены тратить на установку системы от 28 до 33 тысяч рублей, хотя "ЭРА-ГЛОНАСС" зачастую не работает из-за отсутствия связи.

Замглавы Минпромторга Александр Морозов говорил, что министерство подготовит предложения об изменении в техрегламент, которые позволят жителям Приморья не устанавливать системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на праворульные иномарки, ввозимые из-за рубежа для собственного пользования.