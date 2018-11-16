МОСКВА, 16 ноя /ПРАЙМ/. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих представил коллективу Российского университета транспорта (РУТ) нового ректора Александра Климова, сообщает ведомство.

"Александр Алексеевич Климов — один из самых авторитетных специалистов в образовании, имеет богатый опыт решения стратегических задач. Принимал непосредственное участие в разработке государственных программ развития образования в рамках приоритетного проекта "Образование", программы экономического развития и инновационной экономики. Уверен, что его опыт будет способствовать дальнейшему совершенствованию деятельности вуза", — передает пресс-служба Минтранса слова Дитриха.

Бывший ректор Борис Левин продолжит свою деятельность в вузе — он избран президентом РУТ. Дитрих поблагодарил его за вклад в развитие университета и многолетнюю плодотворную работу на благо транспортного образования, и вручил отраслевую награду — медаль Петра Губонина.

Среди приоритетных задач развития транспортного образования министр отметил подготовку плана мероприятий по увеличению к 2024 году количества обучающихся иностранных граждан не менее чем вдвое. Речь, прежде всего, идет о решении более глобальной задачи — увеличении объема экспорта транспортного образования.

Не менее важными являются вопросы вхождения транспортных вузов в международные отраслевые рейтинги, формирования перечня новых специальностей, по которым необходимо начать обучение, считает Дитрих. Значимым является направление по разработке программы сетевого взаимодействия транспортных вузов для обеспечения кадрами наиболее перспективных направлений отрасли. "Также стоит задача по формированию единой укрупненной группы специальностей и направлений подготовки высшего образования в области транспорта", — отметил министр.