МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Более 100 инновационных поездов "Москва" начнут курсировать по трем линиям столичного метро к концу года, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"До конца года столичный метрополитен примет 13 составов "Москва". Из них десять поездов из восьми вагонов предназначены для Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий. Еще три новых состава из шести вагонов полностью завершат обновление парка поездов Филевской линии, придя на смену вагонам типа "Русич". Здесь будут курсировать 27 самых тихих и удобных поездов последнего поколения, специально адаптированных для движения по наземным участкам", — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день в парке вагонов метрополитена насчитывается 89 поездов нового поколения "Москва", из них 56 поступили с начала 2018 года. Таким образом, число инновационных поездов в столичном метро к 2019 году достигнет 102 единиц.

Самый первый поезд "Москва" запустили в столичном метро в апреле 2017 года на Таганско-Краснопресненской линии. Это самая востребованная линия в столичном метро, которая перевозит около 1,2 миллиона пассажиров по будням. Сегодня на ней курсируют 44 состава – около половины всех поездов самой современной серии.

В мае 2018 года такие составы вышли на Калужско-Рижскую линию, пассажиропоток которой превышает 1,1 миллионов человек в рабочие дни. Сейчас здесь 21 такой состав. В июле специально адаптированные для движения по наземным участкам метро вагоны "Москва" запустили по Филевской линии, сейчас по ней следуют 24 таких поезда особой модификации.

Поезд "Москва" — один из самых современных поездов в мире. Он на 15% вместительнее стандартных вагонов. Кроме того, у пассажиров метро появилась возможность заряжать мобильные устройства в дороге с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути. В поезде также продуман сквозной проход через все вагоны.

Составы адаптированы для маломобильных пассажиров – в них увеличена ширина дверных проемов, а в головных вагонах добавлены специальные места для инвалидных колясок. Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и другим преимуществам, поездки пассажиров стали комфортнее.