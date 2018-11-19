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МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Сбербанк одобрил сделку по получению от Внешэкономбанка требований по неназванным кредитным соглашениям, цена сделки составила 556,8 миллиона долларов, следует из материалов банка.

"Одобрить договор цессии в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Сбербанком (цессионарий) и государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (цедент) по передаче требований по кредитным соглашениям. Цена сделки 556,8 миллиона долларов США", — говорится в документах.

В пресс-службе Сбербанка пояснили РИА Новости, что в документах речь идет о передаче прав требований по кредитам "Шереметьево".

"Речь идет о сделке по приобретению Сбербанком у ВЭБ прав требований по кредитам "Шереметьево", о которой банк сообщал ранее. Разница в сумме связана с особенностями финансового учета", — отметили в банке.

Внешэкономбанк в конце сентября завершил сделку по уступке Сбербанку прав требований по кредитам аэропорта "Шереметьево" на сумму в 537 миллионов долларов. Кредиты были выданы ВЭБом в рамках финансирования проекта строительства терминала D аэропорта "Шереметьево".