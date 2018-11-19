МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Японский автоконцерн Mitsubishi Motors выдвинет совету директоров предложение об отставке Карлоса Гона с его должностей в компании в связи с арестом по подозрению в нарушении финансового законодательства, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление компании.

"В качестве ответа на арест Гона, а также ввиду того, что его должностное нарушение связано с корпоративным управлением и невыполнением законодательства, совету директоров будет предложено в кратчайший срок снять Гона с его должности председателя совета директоров и уполномоченного директора в Mitsubishi Motors", — приводит телеканал текст имеющегося в его распоряжении сообщения японской компании.

Ранее в понедельник японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co. подтвердил, что возглавляющий совет директоров Гон много лет занижал данные о личном доходе. Компания также сообщила, что генеральный директор компании Хирото Сайкава предложит совету директоров незамедлительно отстранить Гона с занимаемой должности. Кроме того, японская газета "Иомиури" сообщила, что Гон уже арестован по подозрению в занижении доходов.

В 1999 году Гон пришел в Nissan из Renault в качестве исполнительного директора, а в 2001 году он возглавил компанию в качестве гендиректора. В 2017 году пост гендиректора Nissan занял Хирото Сайкава, а Гон остался на посту председателя совета директоров компании. В 2005 году он стал гендиректором Renault, в 2009 году он стал также председателем совета директоров французской компании, а в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors. Гон также является главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио, число сотрудников составляет около 60 тысяч человек. Входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.