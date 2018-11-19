МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Верховный суд РФ во вторник рассмотрит апелляцию авиакомпании "Победа" по вопросу ручной клади, сообщили РИА Новости в суде.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России в августе отклонила иск авиакомпании к Минтрансу и не стала изымать из Федеральных авиационных правил перечень вещей, которые пассажир может бесплатно брать с собой в самолет сверх установленной нормы ручной клади.

По мнению генерального директора лоукостера Андрея Калмыкова, "такое решение ущемляет права пассажиров в части обеспечения безопасности", в связи с чем была подана апелляционная жалоба.

Как ожидается, апелляционная коллегия Верховного суда РФ приступит к рассмотрению жалобы в 10.30.

Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре прошлого года. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир имеет право взять с собой ряд вещей, в том числе дамскую сумку, рюкзак, мужской портфель, портплед, букет цветов, детскую люльку, костыли, роллаторы, верхнюю одежду.

"Победа" решила оспорить правила перевозки ручной клади, так как, по мнению перевозчика, они не учитывают вместимость багажных полок самолета. Как отмечал гендиректор лоукостера, из-за того, что на рейсах "Победы" практически всегда 100%-ная загрузка, пассажиры могут брать с собой на борт только рассчитанную норму багажа (36*30*27 см). Сверх этих размеров ничего больше разместить в салоне невозможно, говорил Калмыков. При этом "Победа" не требовала изъятия из перечня кресел-колясок, роллаторов, ходунков, костылей, детских люлек.