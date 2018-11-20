МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Международная выставка "Транспорт России", где, в частности, на стенде холдинга РЖД будет показан макет нового плацкартного вагона, открывается во вторник в московском Гостином дворе.

Это будет уже XII международный форум и выставка "Транспорт России". Они продлятся с 20 по 22 ноября. Согласно информации на сайте мероприятия, в 2018 году выставка развернет свою экспозицию на 3,7 тысячи квадратных метров и продемонстрирует ход реализации наиболее значимых проектов в сфере железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта.

"Впервые выставка зонируется по видам сообщения, а стенд Минтранса размещается в центре выставочной зоны. Кроме того, организуются два дополнительных "коридора", что улучшит логистику перемещения посетителей, увеличит обзор и повысит комфорт участников выставки", — говорится в пресс-релизе к мероприятию. Информация о времени работы выставки указана на ее сайте.

Ранее в пресс-службе РЖД РИА Новости сообщили, что холдинг представит макет модернизированного варианта плацкартного вагона, отвечающего современным запросам пассажиров, на выставке "Транспорт России".

Согласно фотографиям, которые в понедельник опубликовало РИА Новости, новый плацкарт будет более комфортным для пассажиров. Будет больше индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB разъемы, а также индивидуальное освещение.

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки — в серых с красными подголовниками. Столики и перегородки — в цветах светлого дерева. В туалетах — гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук. Представитель РЖД подтвердил РИА Новости подлинность фотографий, отметив при этом, реновация вагонов планируется с 2019 года, они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартам.