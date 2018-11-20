МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы во вторник рассмотрит обоснованность заявления проходящего санацию Бинбанка о банкротстве президента крупного российского машиностроительного концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) Михаила Болотина.

На предыдущем заседании в октябре представитель Болотина в очередной раз попросил суд отложить слушания для завершения переговоров о внесудебном урегулировании спора. По его словам, стороны находятся "на финишной стадии переговорного процесса, по Болотину условия согласовали".

Как заявил тогда представитель должника, продолжаются переговоры по включению в мировое соглашение второго поручителя ООО "Агродом" — Альберта Бакова, гендиректора КТЗ, которого столичный арбитраж 4 сентября уже признал банкротом по требованию Бинбанка. Представитель кредитной организации подтвердил факт ведения переговоров и поддержал ходатайство об отложении рассмотрения дела по существу.

Арбитраж Москвы в сентябре отклонил ходатайства Болотина о привлечении к делу в качестве третьих лиц основного должника по обязательствам перед Бинбанком — компании ООО "Агродом" и Бакова. Тогда же суд удовлетворил ходатайство банка об увеличении суммы требований к Болотину с 78 миллионов до более 263 миллионов рублей.

Как в мае говорил в суде представитель Болотина, его доверитель договорился с Бинбанком, что в случае единовременного погашения 30% долга (около 80 миллионов рублей) банк предоставит рассрочку для выплаты остальной части. В июле представитель должника подтвердил, что эта сумма, которую Болотин получит по договору займа от "НИИ стали", скоро поступит на счет кредитора.

Арбитражный суд Чувашии в ноябре 2017 года по заявлению Внешэкономбанка ввел в КТЗ начальную процедуру банкротства — наблюдение. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов КТЗ обязательства перед ВЭБом в размере более 68,5 миллиарда рублей. Глава ВЭБа Игорь Шувалов в августе сообщил, что наблюдательный совет ВЭБа принял решение передать долг КТЗ госкорпорации "Ростех" на рыночных условиях, после чего "Ростех" передаст частному инвестору гражданские активы КТЗ, а военным подразделением будет заниматься самостоятельно.