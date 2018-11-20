МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Мировые продажи электромобилей выросли в 2018 году на 70%, по сравнению с показателями прошлого года, однако уровень развития инфраструктуры для их обслуживания в России пока не позволяет им стать популярными, заявили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы "Автонет".

По оценке НТИ "Автонет", обслуживание электротранспорта в перспективе выгоднее, чем поддержка автомобиля с большим пробегом. "Практически все владельцы электротранспорта (по результатам разных опросов, это 85-90%) заряжают последний во время покупок. Около 65% из них даже выбирают магазины и места отдыха, основываясь на наличии поблизости зарядных станций", — отметили в пресс-службе.

"Электромобили с каждым годом становятся все более популярными. На рост продаж влияет как мода на здоровый образ жизни и сохранение окружающей среды, так и факт того, что цена жизненного цикла ЭМ с пробегом более 200 тысяч километров дешевле, чем у авто с двигателем внутреннего сгорания. Мы прогнозируем, что электромобили будут дешевле традиционного транспорта уже после 2025 года", — добавили в НТИ "Автонет".

При этом в НТИ "Автонет" добавили, что, к сожалению, Россия пока отстает в развитии электротранспорта: например, в Москве на одну зарядную станцию приходится всего 7 электромобилей, в Санкт-Петербурге — 6. Такое положение вещей связано с тем, что цена электромобилей пока слишком высока относительно доходов россиян, а станций для зарядки мало, что делает их для многих людей труднодоступными.

Для сравнения, в странах с большим количеством людей, проживающих в частных домах, на одну публичную зарядную станцию приходится 25-30 электромобилей (в частности в США и Канаде). В Норвегии и Китае, где мало парковочных мест, средний показатель — от 2 до 7 электромобилей на "точку".

Самая большая доля у электромобилей на транспортном рынке у Норвегии (около 40%). Следом идет Швеция с показателем — более 5%. Тройку замыкает Китай — на данный момент продажи электромобилей занимают около 1%, приводит данные "Автонет". По состоянию на 1 июля 2018 года, в России задействовано более 2,5 тысячи электромобилей.