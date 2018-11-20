МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Французский автоконцерн Renault предложит кандидатуру заместителя генерального директора компании Тьерри Боллоре на пост временного руководителя компании на заседании совета директоров, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее пресс-секретарь компании Астрид де Латюд сообщила РИА Новости, что заседание совета директоров Renault состоится во вторник вечером. Заседание было решено провести на фоне ареста руководителя этой компании и концерна Nissan Карлоса Гона в Японии по подозрению в финансовых махинациях. По данным источников агентства Рейтер, совет директоров Renault обсудит вопрос введения временного руководства компании.

Тьерри Боллоре присоединился к Renault Group в 2012 году. Вскоре он был назначен исполнительным вице-президентом группы по производству и логистике. В 2013 году Боллоре стал директором по конкурентоспособности, в 2018 — главным исполнительным директором. Также он входит в исполнительный комитет Renault Group и совет директоров "АвтоВАЗ".

Отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал Гона и члена совета директоров Грега Келли по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. Гон, который также является главой Renault, подозревается в том, что за пять лет с 2010 по 2015 год скрыл почти половину суммы своих доходов — около 5 миллиардов иен (около 44 миллионов долларов).