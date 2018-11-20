МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Тело мужчины найден на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта "Шереметьево", подтвердили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее во вторник представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что тело мужчины было обнаружено на взлетно-посадочной полосе аэропорта после взлета пассажирского самолета Boeing 737 Москва — Афины.

"Сегодня, 20 ноября 2018 года, в аэропорту "Шереметьево" при движении воздушного судна (рейс Москва — Афины) по взлетно-посадочной полосе для последующего взлета в 20.10 мск было получено сообщение со стороны экипажа о столкновении самолета с неизвестным предметом", — рассказали в аэропорту.

На место прибыли службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, бригада центра медицины катастроф, бригада скорой помощи "Шереметьево", служба авиационной безопасности, транспортная полиция.

"По факту осмотра территории было обнаружено человеческое тело, одежда и другие личные вещи, принадлежащие мужчине", — сообщили в "Шереметьево".

Личность погибшего установлена, информация передана в полицию.