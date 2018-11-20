МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, арестованный в Японии по подозрению в финансовых махинациях, планировал провести сделку по слиянию французского и японского автоконцернов Renault и Nissan, передает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к совету директоров Nissan.

Источники издания уточняют, что намерение Гона встретило "ожесточенное сопротивление" со стороны правления японской компании. Отмечается, что некоторые члены совета директоров Nissan ожидали, что соглашение по проведению слияния, которое сделало бы партнерство между концернами "необратимым", будет достигнуто в течение нескольких месяцев.

В понедельник Nissan подтвердил, что возглавляющий совет директоров Карлос Гон много лет занижал данные о личном доходе. Отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал его по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. Гон, который также является главой Renault, подозревается в том, что с 2010 по 2015 год скрыл почти половину суммы своих доходов — около 5 миллиардов иен (около 44 миллионов долларов).

В 1999 году Гон пришел в Nissan из Renault в качестве исполнительного директора, а в 2001 году возглавил компанию в качестве гендиректора. В 2017 году пост гендиректора Nissan занял Хирото Сайкава, а Гон остался на посту председателя совета директоров компании. В 2005 году он стал гендиректором Renault, в 2009 году он стал также председателем совета директоров французской компании, а в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi — партнерство между французской компанией Renault и японскими Nissan и Mitsubishi в области развития машиностроения. Альянс Renault-Nissan создан в 1999 году. При этом Renault принадлежит 43% Nissan, а японская компания владеет 15% акций французского партнера. В 2016 году компания Nissan купила 34% акций компании Mitsubishi Motors, в результате был образован крупнейший в мире альянс автопроизводителей, совокупные продажи которого в 2017 году составили 10,6 миллиона автомобилей.