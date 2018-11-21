МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Совет директоров Renault ввел временное руководство компании, назначив заместителя генерального директора Тьерри Боллоре временным генеральным директором.

Заседание совета директоров Renault состоялось во вторник вечером на фоне ареста руководителя этой компании и концерна Nissan Карлоса Гона в Японии по подозрению в финансовых махинациях.

"Совет директоров назначил Тьерри Боллоре временно исполняющим обязанности генерального директора. Он возглавит исполнительный директорат группы, располагая такими же полномочиями, как и господин Гон", — говорится в заявлении компании.

Тем не менее, в заявлении отмечается, что задержанный в Японии Гон остается на посту генерального директора группы Renault.

Тьерри Боллоре присоединился к Renault Group в 2012 году. Вскоре он был назначен исполнительным вице-президентом группы по производству и логистике. В 2013 году Боллоре стал директором по конкурентоспособности, в 2018 — главным исполнительным директором. Также он входит в исполнительный комитет Renault Group и совет директоров "АвтоВАЗ".

Отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. Гон подозревается в том, что с 2010 по 2015 год скрыл почти половину суммы своих доходов — около пяти миллиардов иен (порядка 44 миллионов долларов).