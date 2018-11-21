МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Шереметьево, где погиб 25-летний мужчина.

На видео, размещенном в мессенджере "ТамТам", показана взлетно-посадочная полоса, вдоль которой следователи и криминалисты СКР обнаружили фрагменты вещей погибшего, среди них шнурок от кроссовка и, вероятно, пух от куртки.

Ранее во вторник представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что тело мужчины было обнаружено на взлетно-посадочной полосе аэропорта после взлета пассажирского самолета Boeing 737 Москва — Афины. Следователи организовали доследственную проверку.