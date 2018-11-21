ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя /ПРАЙМ/. Автозавод Mazda Sollers во Владивостоке приступил к производству новой Mazda6, сообщает ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус".

"Обновленную Mazda6 от предыдущей версии отличает ряд новых функций и систем: вентиляция передних сидений, солнцезащитная шторка заднего окна с электроприводом, круговой обзор 360 градусов, электроподогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей и в районе передней левой стойки кузова, электрообогрев и электропривод наружных зеркал заднего вида", — говорится в сообщении.

Кроме того, усовершенствованы подушки безопасности, боковые надувные шторки безопасности, электроподогрев рулевого колеса. Модифицированы фары, система подогрева передних сидений, система вызова экстренных оперативных служб, вентиляционный люк в крыше, подогрев задних сидений.

Mazda6 оснащают тремя версиями бензиновых двигателей и турбированным двигателем мощностью в 231 лошадиную силу. Во Владивостоке автомобиль будет выпускаться в разных комплектациях в девяти цветах. Одну из комплектаций дополнят камерами кругового обзора 360 градусов и вентиляцией передних сидений.

Продажи новой Mazda6 в России стартуют 1 декабря 2018 года.

"Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (ООО "МСМР") — совместное предприятие компаний Mazda Motor Corporation и ПАО "Соллерс", создано в 2011 году во Владивостоке на принципах партнерства 50/50. За пять лет — с 2012 по 2017 годы — объем производства ООО "МСМР" составил 188 тысяч 325 автомобилей. В том числе на предприятии выпускаются кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-9.