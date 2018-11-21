С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя /ПРАЙМ/. Число бастующих работников на автозаводе Ford Sollers в Ленобласти увеличилось до 60 человек в среду, сообщил РИА Новости председатель профсоюзной организации завода Артем Яшенков.

Профсоюз рабочих автозавода Ford во Всеволожске Ленинградской области в понедельник объявил о начале забастовки, в свою очередь в компании Ford Sollers заявили, что завод работает в штатном режиме и что с бастующими ведутся переговоры.

"Число бастующих увеличилось от 15 человек в понедельник до 60 человек в среду", — сказал Артем Яшенков. По его словам, переговоры участников забастовки с представителями администрации завода прошли безрезультатно.

"С нашей стороны переговорная группа была вынуждена покинуть заседание, так как работодатель начал откровенно издеваться", — добавил он.

По словам Яшенкова, решения о дальнейших действиях профсоюз примет после встречи актива.

"Забастовка останавливаться не будет", — подчеркнул он.

Как пояснял агентству председатель Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА) Игорь Темченко, изначально профсоюз выдвигал требования по восьми пунктам. Так, по его словам, руководство завода лишило квалифицированных работников надбавки в размере 7 тысяч рублей. Кроме того, отметил Темченко, работодатель отменил защиту при потере здоровья на производстве. Собеседник агентства также рассказал, что с сентября на заводе введена четырехдневная рабочая неделя, а в декабре предприятие и вовсе не будет работать, в связи с чем рабочим выплатят менее половины зарплаты, 23 тысячи рублей вместо 52.