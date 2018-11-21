МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/ Столкновение тепловоза и маневрового состава произошло в парке Ленинградского вокзала, и не повлияло на движение поездов, сообщили РИА Новости в РЖД.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что один вагон пассажирского поезда сошел с рельсов на Ленинградском вокзале в центре Москвы, люди не пострадали. Собеседник агентства отметил, что сход вагона произошел на "стрелке", людей в вагоне в момент ЧП не было.

"Двадцать первого ноября на станции Москва-Пассажирская-Октябрьская при маневрах в парке допущено боковое столкновение тепловоза и маневрового состава, в результате которого произошел сход локомотива и двух вагонов маневрового поезда… Движение по станции осуществляется в штатном режиме", — сообщили в РЖД в среду.

Там подтвердили, что пострадавших нет.

"На месте работает восстановительный поезд", — добавили в компании.