МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты Sukhoi Superjet 100 с двигателями SaM146, следует приобретать запасные силовые установки для обеспечения непрерывности их деятельности, считают в компании-производителе PowerJet.

SaM146 — двигатель, устанавливаемый на Sukhoi Superjet 100. Производством занимается российско-французская PowerJet — совместное предприятие Safran и НПО "Сатурн".

Ранее в четверг газета "Ведомости" написала, что нормальный налет самолету SSJ100 не удается показывать прежде всего из-за проблем с двигателями. Причина – нехватка и длительные сроки поставки запчастей при поломках. Проблемы SaM146 возникают в так называемой горячей части двигателя, где сжигается топливо.

"Авиакомпании могут обеспечить свою деятельность, инвестируя в запасные двигатели и запчасти", — заявили РИА Новости в компании.

Как отметили в PowerJet, производитель учел "детские болезни" SaM146 и в настоящий момент компания постоянно инвестирует в улучшение характеристик двигателей.