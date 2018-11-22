МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Осмотры судов в Азовском море абсолютно правомерны, а их интенсивность соразмерна уровню угроз, исходящих от экстремистов в отношении России, заявил в четверг статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Осмотры торговых и рыболовецких судов в Азовском море абсолютно правомерны, обоснованны и соответствуют международному праву и российскому законодательству. Их интенсивность соразмерна уровню угроз, исходящих от экстремистов в отношении России", — сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".

Он пояснил, что причина усиления внимания российских пограничников к безопасности судоходства в Керченском проливе очевидна — "это публичные призывы лидеров так называемого крымскотатарского меджлиса (признан экстремистским и запрещен в России — ред.) и украинских националистических группировок, а также ряда киевских политиков к осуществлению терактов в отношении Крымского моста".

"Вопреки заявлениям наших оппонентов действия российских пограничников не носят дискриминационного характера. Жалобы от капитанов судов не поступали. Выборочным проверкам подвергаются все суда без исключения, в том числе и российские. Из всех проверенных в указанный мною период (апрель-октябрь — ред.) судов почти половина (48%) следовали в наши порты или из них. В Азовском море было задержано лишь одно судно (под флагом Украины) за нарушение правил рыболовства", — подчеркнул Карасин.

При этом он напомнил, что Азовское море исторически является внутренними водами России и Украины, данный статус закреплен обычным международным правом и российско-украинскими договорами.

"В этой связи к Азовскому морю не применимы положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в том числе о свободе судоходства, следовательно, утверждения о том, что наши проверки и инспекции в Азовском море противоречат международному морскому праву, не имеют под собой оснований… Керченский же пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу упомянутой конвенции 1982 года, и к нему не применимы требования о свободе транзитного или мирного прохода для иностранных судов". — резюмировал высокопоставленный российский дипломат.