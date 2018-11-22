МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Отмен и задержек рейсов в московском аэропорту Домодедово по погодным условиям нет, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

В четверг столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение об ухудшении погоды в столице. По информации синоптиков, вечером четверга и в ночь на пятницу в Москве ожидаются осадки в виде снега с дождем, мокрого снега, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду и гололедица.

"Видимость в районе достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов — свыше 8 тысяч метров. Отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет", — сказали в Домодедово.

Там напомнили, что к началу зимнего сезона аэропорт подготовил более 60 единиц спецтехники: снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката, технику для распределения химреагентов и другие машины.

Вся техника оборудована датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем. В аэропорту обеспечен запас арктического дизельного топлива, которое рассчитано на эксплуатацию при температуре до минус 54 градусов по Цельсию, отметили в Домодедово.