МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросам цифровой трансформации транспортного комплекса, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросам цифровой трансформации транспортного комплекса, на котором обсудят проект "Цифровой транспорт и логистика" национальной программы "Цифровая экономика", — говорится в сообщении.

Ведущие компании транспортной отрасли России на полях Петербургского международного экономического форума в мае подписали соглашение о создании ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ). В числе участников — РЖД", "Автодор", "Аэрофлот", "РТ-Инвест Транспортные Системы", "Совкомфлот", "ЗащитаИнфоТранс", "Глосав" и "Деловые линии".

Тогда отмечалось, что ЦТЛ станет центром компетенций по направлению "Цифровой транспорт и логистика" в рамках программы "Цифровая экономика", а одной из главных задач ЦТЛ является создание и развитие единого мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории России на основе отечественных решений и программного обеспечения.