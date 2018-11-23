Добавлен комментарий ИКАО (четвертый абзац), расширены первый и второй абзацы.

МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Коды российских аэропортов не изменятся после присвоения им дополнительных названий, сообщили РИА Новости в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и в московском "Домодедово".

Каждый аэропорт имеет международные коды системы ИКАО из четырех букв латинского алфавита, а также Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) из трех букв. Пассажиры, как правило, сталкиваются со второй системой кодов, которые указываются на билетах и информационном табло – например, DME у "Домодедово", SVO у "Шереметьево" или ROV у ростовского аэропорта "Платов". Более чем 40 российским аэропортам в рамках проекта "Великие имена России" предполагается присвоить новые официальные наименования — в честь великих соотечественников.

"В рамках инициативы по присвоению аэропортам имен выдающих соотечественников внесение изменений в код, который определяет Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), не предусмотрено", — заявили в "Домодедово".

"Изменение названия аэропорта не требует изменений кода аэропорта", — сказал руководитель пресс-службы генсека ИКАО Энтони Филбин.