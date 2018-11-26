МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Американский автогигант General Motors (GM) сократит 15% сотрудников в США и Канаде и планирует закрыть там три завода, говорится в релизе компании.

"Принимаются меры по сокращению числа сотрудников на 15%, в том числе 25% руководства для упрощения процесса принятия решений", — сообщила GM. По подсчетам издания The Wall Street Journal, под сокращения попадут более 8 тысяч работников.

Также сообщается, что GM планирует закрыть три завода в Северной Америке: два в США и один в Канаде.

"Сегодняшние действия продолжают нашу трансформацию, позволяя нам оставаться гибкими, устойчивыми и прибыльными, предоставляя нам возможность инвестировать в будущее", — заявила генеральный директор GM Мэри Барра (Mary Barra), чьи слова приводятся в релизе компании.

Всего благодаря программе оптимизации GM планирует к 2020 году увеличить свободный денежный поток на 6 миллиардов долларов. Это позволит компании удвоить объем ресурсов, выделяемых на программы строительства электромобилей и беспилотных автомобилей, говорится в релизе.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).