МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Министерство транспорта РФ предлагает региональным властям изменить цвет сплошных разделительных полос с белого на желтый в рамках проекта "Безопасные и качественные автодороги", сообщает газета "Известия".

"Для обозначения линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, нужно использовать желтую разметку. Такую рекомендацию в рамках проекта "Безопасные и качественные автодороги" региональным властям дал Минтранс", — говорится в статье "Известий", опубликованной во вторник.

Предполагается, что желтая разметка будет видна лучше нынешней белой.

Согласно данным, Минтранс подготовил рекомендации по использованию желтой разметки "на двух- и трехполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения" в рамках проекта "Безопасные и качественные автодороги". Кроме того, отмечается, что данный пункт является не обязательным требованием, а рекомендацией.

Добавляется, что весной Росавтодор проводил эксперимент по использованию желтой разметки в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае. Испытания показали, что число ДТП снижается на 30%.

Ранее РИА Новости ознакомились с методическими рекомендациями Минтранса, в которых ведомство предлагало регионам приподнять наземные пешеходные зебры, совместив их с искусственными неровностями на дороге — так называемыми "лежачими полицейскими".