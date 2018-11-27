добавлено сообщение МЧС (3 абзац)

МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Число пострадавших при пожаре на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге увеличилось до двух человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Пострадали двое рабочих, у обоих ожоги различной степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС России подтвердили РИА Новости, что при пожаре пострадали два человека, площадь возгорания на 3-й и 4-й палубах составляет 300 квадратных метров.